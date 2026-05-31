Шавло: Пруцев в «Локомотиве» доказал, что он важный игрок

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике Даниле Пруцеве, выступавшем на правах аренды за московский «Локомотив».

«Для меня Пруцев важный игрок. Он доказал это в «Локомотиве». Я был против, чтобы его отдавали. Но решает руководство. Пруцев хочет играть, а не сидеть на лавке. Когда Станкович его посадил, переживал. Так что ушёл в аренду, чтобы играть. В «Локомотиве» Пруцев доказал, что он важный игрок. В середине поля делает большой объём работы. Может, не такой успешный в атаке, но шансы есть и забить», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2025/2026 26-летний Данил Пруцев провёл 34 матча за «Спартак» и «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.