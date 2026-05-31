Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва согласился на переход в «Барселону». Названо условие совершения сделки — AS

Бернарду Силва согласился на переход в «Барселону». Названо условие совершения сделки — AS
Комментарии

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва согласился на переход в «Барселону» на следующий сезон, сообщает AS.

Переход находится на стадии завершения, но ещё окончательно не оформлен. Клуб достиг полного соглашения с игроком. Спортивный директор и президент хотят видеть игрока в команде, а сам футболист отдал предпочтение каталонскому предложению на фоне интереса со стороны других европейских клубов. К Силве проявляли интерес мадридский «Атлетико», «Бенфика», а также клубы из Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

Однако сделка ещё нуждается в одобрении главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и будет совершена только с его согласия.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Дарвин Нуньес может стать трансферной целью «Барселоны» — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android