Бернарду Силва согласился на переход в «Барселону». Названо условие совершения сделки — AS

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва согласился на переход в «Барселону» на следующий сезон, сообщает AS.

Переход находится на стадии завершения, но ещё окончательно не оформлен. Клуб достиг полного соглашения с игроком. Спортивный директор и президент хотят видеть игрока в команде, а сам футболист отдал предпочтение каталонскому предложению на фоне интереса со стороны других европейских клубов. К Силве проявляли интерес мадридский «Атлетико», «Бенфика», а также клубы из Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

Однако сделка ещё нуждается в одобрении главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и будет совершена только с его согласия.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.