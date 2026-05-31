Агент Вадима Ракова рассказал о ходе восстановления игрока после рецидива травмы

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, рассказал о нынешнем состоянии футболиста, который восстанавливается после перелома плюсневой кости.

«Конечно, было неприятно получить рецидив. Но его восстановление идёт по плану. Он в хорошем настроении, каждый день делает всё, что ему предписано медицинским штабом. Думаю, к началу сборов он будет полностью готов», — передаёт слова Кузьмичёва Legalbet.

В прошедшем клубном сезоне Раков, выступая на правах аренды за самарские «Крылья Советов», забил пять голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.