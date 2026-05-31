Эммануэль Макрон отреагировал на беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарий касательно беспорядков, которые произошли в Париже после победы «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА. Сама встреча команд состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

«В Париже мы стали свидетелями недопустимых проявлений насилия. Благодарю министра внутренних дел и все задействованные силы. Это не футбол, это не то, что нам нравится. Мы будем бескомпромиссны по отношению к тем, кого задержали. Не хотим больше этого видеть, хватит! Нам это надоело», — приводит слова Эммануэля Макрона RMC Sport.