Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эммануэль Макрон отреагировал на беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Эммануэль Макрон отреагировал на беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарий касательно беспорядков, которые произошли в Париже после победы «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА. Сама встреча команд состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«В Париже мы стали свидетелями недопустимых проявлений насилия. Благодарю министра внутренних дел и все задействованные силы. Это не футбол, это не то, что нам нравится. Мы будем бескомпромиссны по отношению к тем, кого задержали. Не хотим больше этого видеть, хватит! Нам это надоело», — приводит слова Эммануэля Макрона RMC Sport.

Материалы по теме
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android