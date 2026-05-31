Мостовой — о Сафонове: в воротах мог стоять любой, если «Арсенал» ударил один раз в створ

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Парижская команда одержала победу в серии пенальти — 1:1 (4:3 пен.).

«В этой игре в воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?» Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Не забывайте, что в заявке каждой команды на финал есть по три вратаря. Все трое получают награды и статус. Надо поздравлять всю команду. Многие стали сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но не надо это делать. Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера. Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.