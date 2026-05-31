Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о Сафонове: в воротах мог стоять любой, если «Арсенал» ударил один раз в створ

Мостовой — о Сафонове: в воротах мог стоять любой, если «Арсенал» ударил один раз в створ
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Парижская команда одержала победу в серии пенальти — 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«В этой игре в воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?» Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Не забывайте, что в заявке каждой команды на финал есть по три вратаря. Все трое получают награды и статус. Надо поздравлять всю команду. Многие стали сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но не надо это делать. Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера. Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android