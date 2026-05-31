Густаво Пойет отреагировал на слова Роналду об уровне саудовского чемпионата и Лиги 1

Бывший тренер клуба «Аль-Халидж» Густаво Пойет отреагировал на слова португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что саудовский чемпионат сильнее французской Лиги 1.

«Полагаю, Криштиану имел в виду четыре-шесть лучших команд Саудовской Аравии. Думаю, семь клубов из нижней части турнирной таблицы не смогли бы играть в Лиге 1, они вылетели бы ещё до середины сезона. Он выступает в одной из лучших команд, это справедливо, они претендуют на трофеи, а я тренировал одну из команд из нижней части таблицы. Моя версия «Бордо» 2018-го по сравнению с нынешней командой «Аль-Халидж» при всём уважении… разница огромна, она в пользу «Бордо». Не могу сравнивать эту команду с «Аль-Насром», ведь не тренировал этих игроков, но между двумя клубами, которые я тренировал, разница огромна. Не думаю, что какая-либо из семи команд из нижней части таблицы саудовской лиги в прошлом сезоне смогла бы обыграть мой «Бордо», а ведь тогда мы финишировали шестыми [в Лиге 1].

Понимаю, в отношении имиджа саудовского футбола Роналду не может сказать обратное. Не думаю, что команды из нижней шестёрки саудовской лиги смогли бы конкурировать в чемпионате Франции. Повторю, речь идёт о нижней части таблицы. Я видел один матч между «Аль-Таавуном» и «Аль-Ахли», это была выдающаяся игра. И я говорю это серьёзно. Футбол высшего уровня. И думаю, именно это имеет в виду Криштиану. Он забыл о тех матчах, в которых легко одерживает победы!» — приводит слова Пойета Get French Football News.