Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» € 80 млн за Тчуамени — Конур

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Английский клуб готов предложить «сливочным» за переход футболиста € 80 млн, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает приобретение полузащитника ключевой задачей.

В прошедшем сезоне Тчуамени провёл за «Реал» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 75 млн. Действующее трудовое соглашение Тчуамени с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года.

