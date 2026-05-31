Джек Уилшир: «Арсеналу» не понадобится ещё 20 лет, чтобы выйти в финал ЛЧ

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир отреагировал на поражение лондонцев в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.).

«Трудно это принять, но я почти уверен, что «Арсеналу» не понадобится ещё 20 лет, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с этой командой и под руководством Артеты.

Сейчас это больно, и игроки будут опустошены, но если оглянуться на историю и на то, что пришлось сделать «Манчестер Сити», чтобы выиграть, им пришлось проиграть в финале («Челси» со счётом 0:1 в 2021 году. – Прим. «Чемпионата»). Иногда нужно это прочувствовать. История говорит нам об этом. «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» делали то же самое. Это неприятно, но именно из этого «Арсеналу» придется извлечь урок. Они вернутся, потому что Микель очень требователен», — приводит слова Уилшира TNT Sports.

Напомним, «Арсенал» уступил во втором для себя финале Лиги чемпионов. В 2006 году «канониры» в решающем матче уступили «Барселоне».