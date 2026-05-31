«Бордо» играл с огнём». Густаво Пойет — о финансовых проблемах клуба

Бывший главный тренер «Бордо» Густаво Пойет дал комментарий касательно финансовых трудностей клуба, из-за которых он ранее оказался вне профессионального футбола.

«Думаю, дело в том, что слишком много людей во Франции, да и во всём мире считают, что покупка клуба — это как приобретение, например, зонта. Люди собираются вместе, принимают какие-то финансовые решения, бла-бла-бла — и покупают клуб. А футбольный клуб совершенно отличается от всего остального, что можно купить, потому что есть вещи, которые вы не можете контролировать. К примеру, попадёт ли мяч в ворота или нет. Сможете ли вы выйти в высший дивизион и зарабатывать миллионы благодаря телевизионным правам или нет. Можете спросить у «Саутгемптона» (смеётся), есть ли какая-то внешняя ситуация, которая мешает подняться в высший дивизион, что может изменить будущее клуба (речь об исключении «Саутгемптона» из плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. — Прим. «Чемпионата»).

«Бордо» играл с огнём. Они меняли владельцев два или три раза подряд, и им не удавалось обеспечить стабильность клубу. А когда думаешь, что слишком хорош, чтобы управлять командой такого масштаба, футбол покажет тебе на выход. Я пытался помочь, выдвинул свою кандидатуру и пытался спасти их от вылета. Дело было не в деньгах, дело было в заботе, потому что я очень переживаю за «Бордо». Но, конечно, решение было не за мной, ничего не получилось, это печально. Это действительно грустно, потому что одна из вещей, которая меня больше всего впечатлила, это то, что в раздевалке «Бордо» были номера бывших игроков, которые носили эту футболку. Только перечислите имена футболистов, которые играли за этот клуб! Нужно быть очень осторожным, выбирая номер! Это было невероятно. А что касается меня, я был тренером, но представлял, если бы я был футболистом этой команды, получив свой номер, посмотрел бы на него и понял, что должен играть наилучшим образом», — приводит слова Пойета Get French Football News.