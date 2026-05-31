Тренер Португалии не исключил возможного участия Криштиану Роналду в ЧМ-2030

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не исключил возможного участия форварда национальной команды Криштиану Роналду на чемпионате мира 2030 года.

«Никто не должен в этом сомневаться. Он это заслужил.

Я работал со многими игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов или «Золотой мяч», а на следующий день теряли мотивацию. То, что мы видим на примере Роналду, показывает совершенно другой образ мышления.

Думаю, наличие такой цели позволяет проявлять настойчивость. Здесь есть генетический аспект, а также работа, которую он вкладывает, использует всё, чтобы помочь своему телу, помимо своего настроя», — приводит слова Мартинеса Cadena Ser.

41-летний форвард был включён в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года.