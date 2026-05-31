Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Он избавился от тех, кто мог помешать им стать элитной командой». Джеррард – о Энрике

Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на победу «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) и похвалил главного тренера парижан Луиса Энрике.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«У меня заканчиваются слова, чтобы описать эту команду «ПСЖ», ведь они побеждают уже так долго, но главное — это их тренер. Он избавился от множества эго и громких имён в раздевалке и создал команду, способную выиграть любой турнир. У них так много игроков мирового класса, они очень адаптивны, хорошо подготовлены, и они заслуживают всех похвал, которые только можно им дать. И они заслуживают того, чтобы стать двукратными победителями [Лиги чемпионов].

Энрике один из величайших тренеров? Безусловно, учитывая количество тренерских побед в Лиге чемпионов. Не будем забывать и о травме, которую он пережил несколько лет назад со своей дочерью, поэтому то, что он продолжает оставаться элитным тренером после этого, заслуживает особого упоминания. Он – тренер и лидер невероятной группы игроков. Он избавился от тех, кто мог повлиять на коллективных дух и помешать им стать элитной командой. Его лидерские качества, его тактические способности, если он останется и продолжит привлекать новых игроков, – возможно всё», — приводит слова Джеррарда TNT Sports.

