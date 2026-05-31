Германия — Финляндия: Вирц забил второй мяч бундестим на 48-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором играют сборные Германии и Финляндии. Встреча проходит на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра выступает Матеус Дельгадо Кандакан из Бразилии. На данный момент счёт 2:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч бундестим. Ранее, на 34-й минуте, Дениз Ундав открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд.

Сборная Германии примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведёт товарищескую игру с США.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.