Макрон принял игроков «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы клуба в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон принял футболистов «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

Отметим, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир. Ранее в 2025 году «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) и впервые победил в Лиге чемпионов. В 1993 году «Марсель» также выиграл ЛЧ, обыграв в финале «Милан» со счётом 1:0.