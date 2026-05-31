Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Анри высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2025/2026

Экс-игрок «Арсенала» Анри высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2025/2026. В финальном матче турнира парижская команда обыграла «пушкарей» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Хотя я болею за «Арсенал», и это никогда не изменится, нужно отдать должное тем, кто этого заслуживает, особенно когда речь идёт о французском футболе. Луис Энрике и «ПСЖ» навсегда изменили историю французского футбола. То, чего они достигли, особенно то, как они это сделали, не имеет себе равных во Франции. Я не видел, чтобы французская команда играла так хорошо и с такой уверенностью на европейской арене со времён «Марселя» в 1990-х», — приводит слова Анри L'Équipe.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

