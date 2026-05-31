Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «Клермона» будут новые владельцы — L’Équipe

У «Клермона» будут новые владельцы — L’Équipe
Комментарии

У французского «Клермона» из Лиги 2 появятся новые владельцы. Об этом сообщает L’Équipe.

Семь лет назад швейцарский бизнесмен Ахмет Шефер купил клуб за € 4 млн, при нём коллектив в 2021 году вышел в Лигу 1 и провёл три сезона в элите французского футбола, после чего вернулся во второй дивизион. Сообщается, что Шефер с января намерен продать клуб, у команды могут появиться франко-американские владельцы. В рамках сделки активно работает бывший коммерческий директор «Бордо» Жак д'Арриго.

По данным источника, процесс покупки клуба близок к завершению, будущее руководство команды уже составляет стратегию «Клермона» на будущее. Спортивным директором клуба станет Батист Друэ, ранее работавший в «Нанте».

По итогам сезона-2025/2026 «Клермон» занял 13-е место в турнирной таблице Лиги 2.

Материалы по теме
«Бордо» играл с огнём». Густаво Пойет — о финансовых проблемах клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android