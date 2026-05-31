У «Клермона» будут новые владельцы — L’Équipe

У французского «Клермона» из Лиги 2 появятся новые владельцы. Об этом сообщает L’Équipe.

Семь лет назад швейцарский бизнесмен Ахмет Шефер купил клуб за € 4 млн, при нём коллектив в 2021 году вышел в Лигу 1 и провёл три сезона в элите французского футбола, после чего вернулся во второй дивизион. Сообщается, что Шефер с января намерен продать клуб, у команды могут появиться франко-американские владельцы. В рамках сделки активно работает бывший коммерческий директор «Бордо» Жак д'Арриго.

По данным источника, процесс покупки клуба близок к завершению, будущее руководство команды уже составляет стратегию «Клермона» на будущее. Спортивным директором клуба станет Батист Друэ, ранее работавший в «Нанте».

По итогам сезона-2025/2026 «Клермон» занял 13-е место в турнирной таблице Лиги 2.