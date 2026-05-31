Маркиньос из «ПСЖ» утешал Магальяйнса из «Арсенала» после промаха с пенальти в финале ЛЧ

Бразильский защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после победы команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) пошёл утешать соотечественника и игрока «пушкарей» Габриэла Магальяйнса. Футболист лондонцев промахнулся в послематчевой серии пенальти, после чего его команда проиграла.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.