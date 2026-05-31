Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Чехии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Чехии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Футбольная ассоциация Чехии на своём официальном сайте представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Мирослав Коубек вызвал 26 футболистов.

Состав Чехии на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).

Полузащитники: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

Фото: Футбольная ассоциация Чехии

Материалы по теме
Официально
Сборная Бразилии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android