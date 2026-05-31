Сборная Чехии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026

Футбольная ассоциация Чехии на своём официальном сайте представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Мирослав Коубек вызвал 26 футболистов.

Состав Чехии на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).

Полузащитники: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

