Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Финляндия, результат матча 31 мая 2026, счёт 4:0, товарищеский матч

Дубль Ундава помог сборной Германии разгромить команду Финляндии в контрольном матче
Комментарии

Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Германии и Финляндии. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра выступил Матеус Дельгадо Кандакан из Бразилии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Ундав – 34'     2:0 Вирц – 48'     3:0 Ундав – 57'     4:0 Мусиала – 63'    

На 34-й минуте Дениз Ундав открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 48-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч бундестим. На 57-й минуте Ундав оформил дубль. На 63-й минуте Джамал Мусиала забил четвёртый гол сборной Германии.

Сборная Германии примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведёт товарищескую игру с США.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.

Материалы по теме
Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android