Видео: зрители «Парк де Пренс» скандировали фамилию Сафонова на чествовании «ПСЖ»

Зрители «Парк де Пренс» скандировали фамилию российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на чествовании команды после победы в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.