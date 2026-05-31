Пьерлуижди Коллина объяснил изменения в ряде правил на чемпионате мира 2026 года

Глава судейского комитета международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуижди Коллина объяснил изменения в ряде правил, которые будут действовать на чемпионате мира 2026 года.

«Эти инициативы направлены на борьбу с дискриминацией, затягиванием времени, улучшение отношений с игроками и повышение качества обслуживания болельщиков. Наша цель — свести к минимуму любые перерывы в игре. В прошлом сезоне мы ввели правило восьми секунд для вратарей, думаю, вы согласитесь, что оно сработало очень хорошо. Угловые удары редко назначались за превышение этого времени.

Прикрывать рот во время разговора в конфликтной ситуации — это не непроизвольное действие. Это не происходит случайно или инстинктивно. Игрок делает это по собственному желанию. Поэтому, если игроки знают, что прикрывать рот в подобных ситуациях — это нарушение или нежелательное поведение, мы просто ожидаем, что они перестанут это делать. Всё очень просто.

Мы также хотим ограничить перерывы, вызванные заменами», — приводит слова Коллины Marca.

Ранее анонсировались изменения в правилах, касающиеся общения между игроками, ввода мяча в игру, времени замен и оказания медицинской помощи, а также расширения полномочий VAR.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).