Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Рюдигер подписал с «Реалом» новый контракт — Романо

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер подписал новое трудовое соглашение с «Реалом» в четверг, 28 мая, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Новый контракт футболиста рассчитан до 2027 года, а о подписании будет объявлено после президентских выборов в мадридском клубе. Данную информацию подтверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Рюдигер играет за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. Ранее защитник выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

