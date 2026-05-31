Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Экс-помощник Конте ответил на критику от Де Брёйне, сравнив его с Модричем

Кристиан Стеллини, экс-помощник бывшего главного тренера «Наполи» Антонио Конте, ответил на критику со стороны полузащитника итальянского клуба Кевина Де Брёйне и сравнил его с хавбеком «Милана» Лукой Модричем. Ранее бельгиец заявил, что рад уходу Конте из команды.

«Возможно, нет особого смысла в том, чтобы в «Наполи» переходили 33-летние игроки с большим прошлым, для которых эстетика важнее результата. Если и подписывать таких опытных игроков, то пусть они, по крайней мере, служат молодым игрокам примером энтузиазма и радости в таком клубе, как «Наполи». Я не увидел в нем ни радости, ни энтузиазма. Надеюсь, в будущем у него будет опыт, более похожий на то, чего он хочет – возможно, уже в сборной с Гарсией.

Меня очень впечатлило то, как Лука Модрич освоился в «Милане», направляя партнеров благодаря энтузиазму и лидерским качествам. Играя в команде с весьма прагматичным футболом, он добивался отличных результатов и никогда не осуждал руководство или тренера. Быть профессионалом также означает понимать, что нужно делать, чтобы создать лучшую среду, подавая пример другим!» – приводит слова Стеллини Corriere dello Sport.

Напомним, Кевин Де Брёйне присоединился к «Наполи» летом 2025 года, перейдя из «Манчестер Сити».

