«Ювентус» планирует вернуть полузащитника «ПСЖ» Коло Муани — Романо

Туринский «Ювентус» намерен подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, «бьянконери» уже отправили запрос о трансфере футболиста, ранее итальянский клуб уже пытался совершить эту сделку в августе и в январе.

В прошлом сезоне Коло Муани на правах аренды выступал за «Тоттенхэм Хотспур», в 41 матче на клубном уровне француз забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее хавбек уже выступал за «Ювентус» в рамках аренды с января по июль 2025-го. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 22 млн.