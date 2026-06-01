Сафонов опубликовал видео с «Парк де Пренс», где проходит празднование «ПСЖ» победы в ЛЧ

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал видео со стадиона«Парк де Пренс», где проходит празднование в честь победы парижской команды в Лиге чемпионов сезона-2025/2026. «ПСЖ» стал победителем турнира, одержав победу в финальном матче над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Видео доступно в телеграм-канале Матвея Сафонова.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. А «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим данный турнир в двух сезонах подряд.