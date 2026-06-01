США — Сенегал, результат матча 31 мая 2026, счет 3:2, товарищеский матч 2026

Сборная США обыграла Сенегал в товарищеском матче перед ЧМ-2026
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Сенегала. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотте, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ник Уолш. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

31 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
США
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Дест – 7'     2:0 Пулишич – 20'     2:1 Мане – 44'     2:2 Мане – 52'     3:2 Балогун – 63'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Серджино Дест на седьмой минуте. На 20-й минуте нападающий Кристиан Пулишич забил второй гол США. В конце первого тайма на 44-й минуте форвард Сенегала Садио Мане отыграл один мяч. Во втором тайме на 55-й минуте Мане оформил дубль и сравнял счёт. На 63-й минуте Фоларин Балогун вывел США вперёд.

В скором времени США и Сенегал примут участие в чемпионате мира 2026 года. Американская сборная выступит в группе D с Парагваем, Аргентиной и Турцией. Африканская национальная команда встретится с Францией, Норвегией и Ираком в группе I.

