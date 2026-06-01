Мактоминей поддержал Гилмора, который пропустит чемпионат мира — 2026 из-за травмы

Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей в соцсетях поддержал своего партнёра по клубу и национальной команде Билли Гилмора, который из-за травмы пропустит чемпионат мира — 2026.

«Я абсолютно опустошён из-за твоей травмы, брат. Футбол — жестокая игра, и ты этого не заслужил, держи голову высоко. Игроки, персонал и вся страна любят тебя», — сказано в публикации Мактоминея.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

