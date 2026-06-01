Дель Пьеро назвал главного претендента на «Золотой мяч» по итогам сезона Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию главным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам выступления футболиста в Лиге чемпионов сезона-2025/2026. «ПСЖ» стал победителем турнира, одолев в финальном матче лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.).

«Если бы не предстоящий чемпионат мира, Кварацхелия однозначно был бы обладателем «Золотого мяча» благодаря Лиге чемпионов. Никто не оказывал такого влияния на игру голами, результативными передачами, самим нахождением на поле», — приводит слова Дель Пьеро Tuttomercatoweb.

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.