Авторитетное издание L'Equipe оценило влияние российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Считающийся специалистом по отражению пенальти вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не совершил ни одного сейва в победной серии одиннадцатиметровых ударов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов, который состоялся в субботу. Однако ряд факторов позволяет предположить, что российский голкипер всё же оказал влияние на футболистов лондонского клуба, не реализовавших свои попытки в серии пенальти.

Если судить по статистике, Матвей Сафонов не оказал большого влияния на исход финала Лиги чемпионов. Российский голкипер поднял над головой трофей, не совершив ни одного сейва за всё время матча. Однако, хотя не стоит переписывать историю, «ПСЖ» во многом обязан своей победой над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) именно 27-летнему вратарю. Во время серии послематчевых пенальти Сафонов сыграл заметную роль и внёс существенный вклад в итоговый успех своей команды. Эзе не получил того, что обычно ищет при каждом ударе: информацию, позволяющую обмануть вратаря и пробить в противоход. Необходимость в последний момент выбрать направление удара и давление сделали своё дело», — говорится в статье издания.

Отметим, футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот в послематчевой серии.