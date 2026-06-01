Смолов отреагировал на пост голкипера «ПСЖ» Сафонова после победы в финале Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов отреагировал на пост российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). После матча Сафонова написал: «Два раза подряд».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Подготовка правильная», — написал Смолов под постом Сафонова в одной из социальных сетей.

Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».
В сезоне-2025/2026 россиянин завоевал с клубом четыре трофея: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

Материалы по теме
