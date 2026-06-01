Сборная Бразилии разгромила Панаму в матче с восемью голами

Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Бразилии встречалась с Панамой. Встреча закончилась разгромной победой бразильцев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Винисиус Жуниор, Каземиро, Райан, Лукас Пакеа, Игор Тьяго, Данило.

Также в составе Бразилии мяч в свои ворота отправил нападающий Матеус Кунья. Ещё один гол за Панаму забил Карлос Харви.

Отметим, сборные Бразилии и Панамы готовятся к ЧМ-2026.

Национальная команда Бразилии в группе встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Сборная Панамы, в свою очередь, в одной группе сыграет с Англией, Хорватией и Ганой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.