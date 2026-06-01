Сборная Бразилии разгромила Панаму в матче с восемью голами
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Бразилии встречалась с Панамой. Встреча закончилась разгромной победой бразильцев со счётом 6:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 июня 2026, понедельник. 00:30 МСК
Бразилия
Окончен
6 : 2
Панама
1:0 Винисиус Жуниор – 1' 1:1 Кунья – 14' 2:1 Каземиро – 39' 3:1 Райан – 53' 4:1 Пакета – 60' 5:1 Тьяго – 63' 6:1 Данило – 81' 6:2 Харви – 84'
В составе победителей забивали Винисиус Жуниор, Каземиро, Райан, Лукас Пакеа, Игор Тьяго, Данило.
Также в составе Бразилии мяч в свои ворота отправил нападающий Матеус Кунья. Ещё один гол за Панаму забил Карлос Харви.
Отметим, сборные Бразилии и Панамы готовятся к ЧМ-2026.
Национальная команда Бразилии в группе встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Сборная Панамы, в свою очередь, в одной группе сыграет с Англией, Хорватией и Ганой.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
03:08
-
02:33
-
02:12
-
01:50
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:23
-
00:08
- 31 мая 2026
-
23:59
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:05
-
21:55
-
21:53
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:16