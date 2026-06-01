Бразилия — Панама, результат матча 31 мая 2026, счет 6:2, товарищеский матч 2026

Сборная Бразилии разгромила Панаму в матче с восемью голами
Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Бразилии встречалась с Панамой. Встреча закончилась разгромной победой бразильцев со счётом 6:2.

01 июня 2026, понедельник. 00:30 МСК
Бразилия
Окончен
6 : 2
Панама
1:0 Винисиус Жуниор – 1'     1:1 Кунья – 14'     2:1 Каземиро – 39'     3:1 Райан – 53'     4:1 Пакета – 60'     5:1 Тьяго – 63'     6:1 Данило – 81'     6:2 Харви – 84'    

В составе победителей забивали Винисиус Жуниор, Каземиро, Райан, Лукас Пакеа, Игор Тьяго, Данило.

Также в составе Бразилии мяч в свои ворота отправил нападающий Матеус Кунья. Ещё один гол за Панаму забил Карлос Харви.

Отметим, сборные Бразилии и Панамы готовятся к ЧМ-2026.

Национальная команда Бразилии в группе встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Сборная Панамы, в свою очередь, в одной группе сыграет с Англией, Хорватией и Ганой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Главные футбольные матчи до старта ЧМ-2026. В списке не только игры сборной России
