«Просил сделать ему кофе». Орланди – о взаимоотношениях между Месси и Роналдиньо в «Барсе»

Бывший испанский футболист Андреа Орланди высказался о взаимоотношениях между Лионелем Месси и Роналдиньо в «Барселоне».

«Роналдиньо просил Месси сделать ему кофе. Он в шутку говорил ему: «Ну что, сколько чемпионатов мира ты уже сыграл, молодой?» — и сам при этом готовил кофе, да. Но это был его способ держать Месси рядом, проявлять к нему заботу, успокаивать его, давая понять, что он пока ещё не Роналдиньо.

Между ними была связь: когда два игрока понимают друг друга и находятся на схожем уровне восприятия, наставник старается направлять молодого. Там действительно была искренняя привязанность. Роналдиньо был доброжелателен со всеми, но Месси он говорил: «Однажды ты сможешь сесть за мой стол», — приводи слова Орланди Footmercato.

Месси и Роналдиньо играли вместе за испанскую «Барселону» с 2004 по 2008 год.