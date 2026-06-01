Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анри упомянул Мбаппе, говоря о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри похвалил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.)

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«После ухода Мбаппе вы говорили, что ваша команда станет лучше, что она будет играть как команда и побеждать как команда. Вы не просто говорили это, вы делали это, и вы делали это снова», — приводит слова Анри Footmercato.

Мбаппе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. После ухода французского нападающего в «Реал» «ПСЖ» удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года.

«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
