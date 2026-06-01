Анри упомянул Мбаппе, говоря о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри похвалил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.)

«После ухода Мбаппе вы говорили, что ваша команда станет лучше, что она будет играть как команда и побеждать как команда. Вы не просто говорили это, вы делали это, и вы делали это снова», — приводит слова Анри Footmercato.

Мбаппе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. После ухода французского нападающего в «Реал» «ПСЖ» удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года.