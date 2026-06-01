Главная Футбол Новости

Мбаппе отреагировал на пост Хакими о второй подряд победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Мбаппе отреагировал на пост Хакими о второй подряд победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Бывший футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал», отреагировал на пост защитника парижан Ашрафа Хакими после победы команды в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Под постом про вторую победу подряд в Лиге чемпионов Мбаппе оставил эмодзи с тремя сердечками ❤️❤️❤️.

Мбаппе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. После ухода французского нападающего в «Реал» «ПСЖ» удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» обыграл «Интер» со счётом 5:0.

«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
