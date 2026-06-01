Хвича Кварацхелия отказался общаться на русском с журналистом после финала ЛЧ

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) не стал разговаривать по-русски с журналистом в микст-зоне. В сети появилось видео, где на пресс-подходе к Кварацхелии обратились на русском языке, но тот отказался продолжать общение.

— Хвича, можно на русском: эмоции какие у тебя были? Всё-таки…

— No, I can't speak, sorry (перевод: «Нет, я не могу говорить, простите». — Прим. «Чемпионата»), — сказал Кварацхелия на английском и продолжил отвечать на вопросы грузинских репортёров на своём родном языке.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. Это второй трофей ЛЧ для грузина подряд в карьере.

Ранее футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин» в период с 2019 по 2022 годы.