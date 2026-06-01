Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Австралии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026
Комментарии

Сборная Австралии в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Австралии на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иццо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).

Защитники: Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Бургесс («Суонси Сити»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Джерия («Альбирекс Нигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидз»), Джейкоб Итальяно (ГАК), Гарри Суттар («Лестер»), Кай Тревин («Нью-Йорк Сити»).

Полузащитники: Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Эйден О'Нилл («Нью-Йорк Сити»).

Нападающие: Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Авер Мабиль («Элтам»), Мохамед Туре («Норвич»), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Тете Янги («Матида Зельвия»).

Материалы по теме
Тухель прогневил половину Англии. Неудачи на ЧМ-2026 ему не простят
Тухель прогневил половину Англии. Неудачи на ЧМ-2026 ему не простят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android