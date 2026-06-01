Жена Сафонова рассказала, почему они не остались на командный ужин в «ПСЖ»

Жена Сафонова рассказала, почему они не остались на командный ужин в «ПСЖ»
Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, объяснила, почему они не остались на командный ужин после празднования парижанами чемпионства в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Ребят, мы едем домой. В общем, не стали мы оставаться на ужин. Очень устали все. Муж кашляет», — сказала Кондратюк в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».
В сезоне-2025/2026 россиянин завоевал с клубом четыре трофея: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

