Матвей Сафонов смеялся во время речи президента Франции на приёме Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон принял футболистов «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). В сети появилось фото, на котором российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов смеялся во время речи Макрона.

В начале речи Сафонов, стоявший в заднем ряду на сцене, начал улыбаться, общаясь со стоявшим рядом партнёрами по команде — вратарём Ренато Марином и форвардом Гонсалу Рамушем. Затем Матвей и вовсе рассмеялся.

Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

В сезоне-2025/2026 россиянин завоевал с клубом четыре трофея: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов.