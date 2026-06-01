Футбол Новости

Роберт Левандовски: это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины

Роберт Левандовски: это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение команды от сборной Украины (0:2) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 2
Украина
0:1 Яремчук – 34'     0:2 Ярмоленко – 44'    

«Первый мяч Украина забила после нашей ошибки, а своими шансами мы не распорядились должным образом. На мой взгляд, соперник за счёт настроя и самоотдачи сумел выжать максимум из созданных моментов.

Порой мы слишком легко пропускаем голы, и это заметно осложняет ход игры. Из таких матчей нужно извлекать уроки. При этом счёт, на мой взгляд, не совсем отражает происходившее на поле. У нас было достаточно возможностей отличиться, но забила именно Украина, поэтому после финального свистка осталось чувство разочарования.

Это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины. В последних матчах нам не хватает остроты впереди и количества действительно опасных моментов. Украинская команда выглядела немного настойчивее и эффективнее в ключевых эпизодах», — заявил Левандовски, чьи слова приводит Sport.pl.

В следующем товарищеском матче Польша 3 июня примет Нигерию.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

