Роберт Левандовски: это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение команды от сборной Украины (0:2) в товарищеском матче.

«Первый мяч Украина забила после нашей ошибки, а своими шансами мы не распорядились должным образом. На мой взгляд, соперник за счёт настроя и самоотдачи сумел выжать максимум из созданных моментов.

Порой мы слишком легко пропускаем голы, и это заметно осложняет ход игры. Из таких матчей нужно извлекать уроки. При этом счёт, на мой взгляд, не совсем отражает происходившее на поле. У нас было достаточно возможностей отличиться, но забила именно Украина, поэтому после финального свистка осталось чувство разочарования.

Это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины. В последних матчах нам не хватает остроты впереди и количества действительно опасных моментов. Украинская команда выглядела немного настойчивее и эффективнее в ключевых эпизодах», — заявил Левандовски, чьи слова приводит Sport.pl.

В следующем товарищеском матче Польша 3 июня примет Нигерию.

