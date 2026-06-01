Макрон: благодаря «ПСЖ» Франция за 2 года добилась того, чего не могла сделать за 70 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарий относительно победы «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Вы заставили нас переживать до последней секунды. В прошлом году победа была уверенной, яркой. В этот раз вы её вырвали. Мы переживали даже больше, чем 120 минут игры. Какая команда! Благодаря «ПСЖ» Франция за два года добилась того, чего не могла сделать за 70 лет футбола — завоевала два титула. Спасибо вам за это. «ПСЖ»вошёл в высшую лигу, оформив «бэк-ту-бэк» (отсылка на два титула ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»). Это грандиозно, это невероятно. Это гордость «ПСЖ», Парижа и всей Франции», — приводит слова Макрона Le10sport.com.

Отметим, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир. Ранее в 2025 году «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) и впервые победил в Лиге чемпионов. В 1993 году «Марсель» также выиграл ЛЧ, обыграв в финале «Милан» со счётом 1:0.