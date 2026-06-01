«Месси сыграл фундаментальную роль». Почеттино высказался о влиянии Лео на футбол в США

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился мнением о влиянии Лионеля Месси на развитие футбола в стране.

«Месси сыграл фундаментальную роль в развитии футбола здесь. Для игроков МЛС он служит своеобразным ориентиром, поскольку даёт возможность на собственном опыте понять, что значит конкурировать с футболистом мирового уровня.

Выходя против него на поле, многие ставят перед собой дополнительную задачу — найти способ нейтрализовать его сильные стороны. Такой вызов помогает игрокам прогрессировать и становиться лучше», — отметил Почеттино, чьи слова приводит FourFourTwo.

Месси в составе сборной Аргентины примет участие в чемпионате мира, который стартует 11 июня.

