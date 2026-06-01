Луис Суарес пропустит ЧМ-2026. Форвард не попал в состав сборной Уругвая

Сборная Уругвая объявила заявку на предстоящий чемпионат мира, и одним из самых заметных отсутствующих в списке стал форвард «Интер Майами» Луис Суарес.

39-летний нападающий впервые с 2010 года пропустит чемпионат мира. До этого Суарес неизменно попадал в состав национальной команды на четырёх мировых первенствах подряд — в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

За годы выступлений на мундиалях уругваец стал одной из ключевых фигур своей сборной, помог команде дойти до полуфинала ЧМ-2010 и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 69 голами.

Таким образом, грядущий чемпионат мира станет первым за 16 лет, который пройдёт без участия Суареса в составе Уругвая. В квалификации к турниру он провёл за сборную два матча и голами не отметился.

