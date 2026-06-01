Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Украины Мальдера опубликовал пост после победы над Польшей в дебютном матче

Тренер сборной Украины Мальдера опубликовал пост после победы над Польшей в дебютном матче
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился эмоциями после победы над Польшей (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 2
Украина
0:1 Яремчук – 34'     0:2 Ярмоленко – 44'    

«Эмоции настолько зашкаливают, что трудно подобрать слова. Это был просто невероятный, фантастический вечер. Когда начинаешь новое путешествие, всегда надеешься на хорошее начало, но о таком дебюте я не мог даже мечтать.

Сегодня на поле я увидел настоящую команду. Ребята продемонстрировали фантастический характер, железную дисциплину и невероятную страсть. Они отдали игре абсолютно всё, выдержали огромное давление и полностью заслужили этот триумф.

Эта победа – для всей Украины и для каждого болельщика, чью мощную энергию мы чувствовали каждой клеткой своего тела. Спасибо команде за этот незабываемый старт!» – написал Мальдера в соцсети.

Для итальянского специалиста эта встреча стала первой во главе украинской национальной команды.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Роберт Левандовски: это не я играл против Украины, а Польша играла против Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android