Тренер сборной Украины Мальдера опубликовал пост после победы над Польшей в дебютном матче

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился эмоциями после победы над Польшей (2:0) в товарищеском матче.

«Эмоции настолько зашкаливают, что трудно подобрать слова. Это был просто невероятный, фантастический вечер. Когда начинаешь новое путешествие, всегда надеешься на хорошее начало, но о таком дебюте я не мог даже мечтать.

Сегодня на поле я увидел настоящую команду. Ребята продемонстрировали фантастический характер, железную дисциплину и невероятную страсть. Они отдали игре абсолютно всё, выдержали огромное давление и полностью заслужили этот триумф.

Эта победа – для всей Украины и для каждого болельщика, чью мощную энергию мы чувствовали каждой клеткой своего тела. Спасибо команде за этот незабываемый старт!» – написал Мальдера в соцсети.

Для итальянского специалиста эта встреча стала первой во главе украинской национальной команды.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»