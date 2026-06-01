Президент Франции обратился к Луису Энрике после финала ЛЧ, упомянув всех критиков «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Луису Энрике после того, как французский гранд одолел лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Вы никогда не бросали «ПСЖ». Это большая гордость за то, что вы подняли этот клуб на вершину Европы. Я не забываю всех футбольных экспертов, которые говорили, что у клуба будет всё ужасно из-за прихлода Луиса Энрике. Вчера мы увидели тренера, который был выдающимся дирижёром. Это лучший ответ всем критикам. Две звезды», — приводит слова Макрона Le10sport.com.

Отметим, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир. Ранее в 2025 году «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) и впервые победил в Лиге чемпионов. В 1993 году «Марсель» также выиграл ЛЧ, обыграв в финале «Милан» со счётом 1:0.

