Плеттенберг сообщил подробности о ситуации с назначением Андони Ираолы в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» близок к назначению Андони Ираолы на пост главного тренера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, переговоры между английским клубом и испанским специалистом находятся на продвинутой стадии. В связи с этим «Байер», который также претендовал на Ираолу и ранее считался одним из фаворитов в борьбе за тренера, был уведомлён о контактах наставника с мерсисайдцами.

При этом леверкузенский клуб пока не получил от 43-летнего специалиста окончательного отказа. Судьба потенциального назначения в «Байер» во многом зависит от того, смогут ли Ираола и «Ливерпуль» согласовать условия сотрудничества.

Напомним, 30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе Арне Слота. Ранее сообщалось, что именно Ираола является главным кандидатом на пост наставника «красных».

Испанец покинет «Борнмут» этим летом после трёх лет работы в клубе.

С сентября 2025 года «Байер» возглавляет Каспер Юльманн. Под руководством датского специалиста команда заняла шестое место в Бундеслиге и завоевала путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.

