Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексика объявила состав на ЧМ-2026. В заявку вошли два игрока из РПЛ и 40-летний Очоа

Мексика объявила состав на ЧМ-2026. В заявку вошли два игрока из РПЛ и 40-летний Очоа
Комментарии

Федерация футбола Мексики на своём официальном сайте представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом. Главный тренер хозяев турнира Хавьер Агирре вызвал 26 футболистов, в том числе двух игроков из РПЛ — защитника «Локомотива» Сесара Монтеса и полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса.

Состав сборной Мексики для участия в финальном турнире ЧМ-2026

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).

На групповом этапе турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Материалы по теме
Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android