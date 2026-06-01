Мексика объявила состав на ЧМ-2026. В заявку вошли два игрока из РПЛ и 40-летний Очоа

Федерация футбола Мексики на своём официальном сайте представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом. Главный тренер хозяев турнира Хавьер Агирре вызвал 26 футболистов, в том числе двух игроков из РПЛ — защитника «Локомотива» Сесара Монтеса и полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса.

Состав сборной Мексики для участия в финальном турнире ЧМ-2026

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).

На групповом этапе турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.