В Англии сообщили, сколько денег получит Арне Слот за увольнение из «Ливерпуля»

Стали известны детали компенсации, которую получит Арне Слот после увольнения из «Ливерпуля».
По информации De Telegraaf, английский клуб выплатит нидерландскому специалисту € 8 млн.
Контракт Слота с «Ливерпулем» был рассчитан до конца июня 2027 года. 47-летний тренер возглавил мерсисайдцев летом 2024 года. Под его руководством команда провела 113 матчей, одержав 66 побед, 18 раз сыграв вничью и потерпев 29 поражений.
По итогам сезона-2025/2026 «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Имя нового тренера «Ливерпуля» пока не объявлено. По слухам, им станет рулевой «Борнмута» Андони Ираола.
Фанаты «ПСЖ» встретили команду перед игрой с «Ливерпулем»