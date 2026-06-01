L'Équipe рассказал подробности о переговорах «ПСЖ» с Хулианом Альваресом

Французский «ПСЖ» «значительно замедлил» переговоры о подписании контракта с 25-летним центральным нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Об этом сообщает издание L'Équipe.
По информации источника, клуб не убежден в желании аргентинского нападающего переехать во Францию.
Ранее сообщалось, что французский гранд готов заплатить за аргентинского форварда € 120 млн и отдать двух игроков, чьи имена пока не раскрываются. Также на игрока претендуют «Барселона» и «Арсенал».
Напомним, в минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач.