«Меня спрашивали, почему я не патриот». Президент «Шахтёра» Ахметов — о выборе тренеров

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов рассказал о решении клуба приглашать иностранных специалистов и вспомнил период работы с Мирчей Луческу.

– В своё время «Шахтёр» сделал ставку на иностранных тренеров и футболистов. Это было осознанное решение?
– Когда я впервые пригласил в «Шахтёр» иностранного тренера – Невио Скалу, меня спрашивали: «Почему ты не патриот?» Для меня патриот – это не обязательно человек, который родился или вырос в Украине. Патриот – это тот, кто работает на благо страны.

Скала помог нам выиграть первое чемпионство в 2002 году. Он не боялся Лобановского так, как это делали многие украинские тренеры того времени. А через семь лет, уже под руководством Мирчи Луческу, мы выиграли Кубок УЕФА, и я очень гордился этим достижением.

– Как бы вы описали свои отношения с Мирчей Луческу?
– Мы вместе переживали и радость, и боль. Когда побеждали – плакали от счастья. Когда проигрывали – от разочарования. За 12 лет мы выиграли с ним 22 трофея.

Наши взгляды и футбольные предпочтения во многом совпадали. Мы хотели видеть команду яркой и атакующей. Я очень ценил работу, которую он проделал в Турции. Я снова прислушался к своему сердцу. Мы встретились, доверились друг другу и в итоге добились больших результатов. Он был очень умным человеком», – сказал Ахметов в интервью The Guardian.

Напомним, «Шахтёр» в этом году выиграл чемпионат Украины.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

