L'Équipe назвал главные трансферные цели «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» выделил несколько трансферных целей после проблем с переговорами по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, красно-синие обозначили свой интерес к 19-летнему французскому нападающему «Борнмута» Эли Крупи. Однако «вишни» намерены запросить высокую стоимость за талантливого форварда после того, как год назад не удалось сохранить защитника Илью Забарного. Сам Крупи является именно альтернативой Альваресу, которую главный тренер Луис Энрике согласовал вместе со спортивным директором Луишем Кампушем. Игрок и его окружение также рассматривают переход в топ-клуб.

Утверждается, что параллельно парижане ведут переговоры по трансферу правого вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг» и крайнего нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша. Отмечается, что на случай ухода вратаря Люка Шевалье клуб рассматривает голкипера «Порту» Диогу Кошту.

В этом сезоне Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 40 млн. Контракт с клубом действует до 2030 года. На счету Диоманда 36 игр, 13 голов и 10 ассистов. Ориентировочная стоимость вингера сборной Кот-д'Ивуара — € 90 млн. Его контракт с немецким клубом заканчивается летом 2028 года. Соглашение Аклиуша с монегасками также истекает через два сезона. На счету француза 7 мячей и 11 голевых передач в 43 играх. Рыночная стоимость футболиста — € 50 млн.