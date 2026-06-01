Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси получил небольшую травму и пропустит матч с Гондурасом — журналист

Лионель Месси получил небольшую травму и пропустит матч с Гондурасом — журналист
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч с Гондурасом из-за небольшого повреждения. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул в соцсети X.

По информации источника, Месси имеет незначительные проблемы со здоровьем и не примет участия в контрольной встрече с Гондурасом, которая состоится 7 июня.

При этом отмечается, что его участие в первом матче чемпионата мира против Алжира, запланированном на 17 июня, не находится под сомнением — игрок должен восстановиться к старту турнира.

Несколько часов назад Месси прилетел в расположение национальной сборной и присоединился к команде.

Месси посидел в болиде Формулы-1

Материалы по теме
Месси идёт за вторым чемпионатом мира. Спасибо группе J
Месси идёт за вторым чемпионатом мира. Спасибо группе J
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android