Лионель Месси получил небольшую травму и пропустит матч с Гондурасом — журналист

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч с Гондурасом из-за небольшого повреждения. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул в соцсети X.

По информации источника, Месси имеет незначительные проблемы со здоровьем и не примет участия в контрольной встрече с Гондурасом, которая состоится 7 июня.

При этом отмечается, что его участие в первом матче чемпионата мира против Алжира, запланированном на 17 июня, не находится под сомнением — игрок должен восстановиться к старту турнира.

Несколько часов назад Месси прилетел в расположение национальной сборной и присоединился к команде.

